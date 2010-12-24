Вчерашняя статистика в США была разнонаправленной - эксперты

Статистика, вышедшая вчера в США, была разнонаправленной.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, потребительские расходы в США в ноябре увеличились на 0,4% по сравнению с октябрем, а доходы населения выросли на 0,3%, тогда как ожидался рост расходов на 0,5% и рост доходов на 0,2%. Спрос на товары длительного пользования упал на 1,3%, что оказалось ниже прогнозов. Торговая сессия на фондовых площадках США в четверг, 23 декабря, открылась в зеленой зоне.

По информации аналитиков, фондовые биржи Азии в этот день закрылись снижением ведущих индексов. В Японии в четверг фондовые торги не проводились в связи с национальным праздником – Днем рождения императора. Европейские биржи открылись ростом на фоне повышения цены на нефть, что в свою очередь поддержало акции энергетических компаний.

По словам аналитиков, украинские рынки в четверг закрылись ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (74 млн. грн.). Лидерами роста среди компаний индексной корзины стали «Укрнафта» (+11,09%) и Алчевский меткомбинат (+8,36%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 декабря, поднялся на 2,13% – до 938,71 пункта. Общий объем торгов составил 67 млн. 588 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,36% – до 2356,36 пункта. Общий объем торгов составил 292 млн. 824 тыс. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 123 тыс. грн.