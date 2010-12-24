Тигипко заявляет, что еще не продавал свои страховые компании

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что еще не продавал принадлежащие ему страховые компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.

«Страховые компании еще не продавал», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. С. ТИГИПКО заявил, что занимается продажей своего бизнеса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сделка по продаже российской группе ВТБ страхового бизнеса С.ТИГИПКО может состояться уже в сентябре. Под контроль россиян может перейти лайфовая компания СК "ТАС" и рисковая СГ "ТАС".

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и около 340 центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

По итогам января-сентября 2010 года СГ «ТАС» собрала страховых платежей на сумму 234,5 млн. грн., страховые выплаты составили — 93,16 млн. грн.

ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

Сергей ТИГИПКО является конечным владельцем СГ «ТАС» и СК «ТАС».