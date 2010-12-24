НБУ не изменил список ценных бумаг для обеспечения рефинансирования в первом квартале 2011 г.

Национальный банк Украины оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование в четвертом квартале этого года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №14-011/5610-23460, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Регулятор также заявил о проведении на протяжении квартала каждую среду тендера по поддержке ликвидности коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, объем операций Нацбанка по рефинансированию банков в январе-ноябре 2010 года составил 4,8 млрд. грн.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. грн.