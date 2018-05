Коломойский увеличил свою долю в британской JKX Oil & Gas до 26,4%

Компания совладельца крупнейшего в Украине «ПриватБанка» (Днепропетровск), известного украинского бизнесмена Игоря КОЛОМОЙСКОГО Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировала 26,3728% акций нефтегазодобывающей компании JKX Oil & Gas plc (Великобритания).

Об этом сказано в сообщении британской компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, Ralkon Commercial Ltd. приобрела дополнительно 2,356 млн. акций, увеличив свой пакет до 45 млн. 260,427 тыс. акций, или до 26,3728%.

Напомним, основным активом JKX Oil & Gas в Украине является ООО «Полтавская газонефтяная компания».

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой и добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

По состоянию на конец марта 2010 г. Ralkon Commercial Ltd. принадлежали 18,1% акций JKX, Glengary Overseas Ltd. – 11,44%, Interneft Ltd. – 6,62%, BlackRock Inc. – 6,25%, НАК «Нафтогаз Украины» – 5,8%, Aberforth Partners – 3,88% и Legal & General Investment Management – 3,32%.

JKX по итогам 2009 г. получила чистую прибыль 85,24 млн. долл., что на 9,1% превышает показатель 2008 г. Ее доход сократился на 5,1% – до 196,51 млн. долл. При этом компания увеличила производство углеводородов на 6% – до 11,665 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки (boepd), а в настоящее время нарастила суточную добычу до 12 тыс. boepd.