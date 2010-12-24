Две компании приобрели 16,24% акций «Полтаваоблэнерго» по стартовой цене

Две компании приобрели сегодня в ходе приватизационного аукциона фондовой биржи ПФТС в общей сложности 16,24% акций ОАО «Полтаваоблэнерго» по стартовой цене 108 млн. 735 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после окончания аукциона заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его информации, одна из компаний-участников – ООО «Бизнес-Инвест» приобрела 2 лота общим размером 9,73% уставного капитала «Полтаваоблэнерго» за 65 млн. 138 тыс. грн. Общее количество акций в приобретенных компанией лотах составило 21,5 млн. штук.

По информации зампредседателя ФГИУ, вторая компания-покупатель – «Меридиан» приобрела два лота, составляющих 6,51% акций «Полтаваоблэнерго», за 54 млн. 264 тыс. грн. Общее количество акций в приобретенных этой компанией лотов составило 14 млн. 390 тыс. штук.

Таким образом, ФГИУ сегодня полностью реализовал выставленный на продажу пакет акций «Полтаваоблэнерго», который был разбит на 4 лота. Размер трех лотов составлял по 4,865%, размер четвертого лота – 1,647%.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества возобновил ранее приостановленную продажу госпакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

9 июля т.г. ФГИУ в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все – Кипр).