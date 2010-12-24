Эксперт: на мировых фондовых рынках в четверг наблюдалась неоднородная динамика

На мировых фондовых рынках в четверг, 23 декабря, наблюдалась неоднородная динамика торгов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в четверг закрылся ростом на 0,1%, в то время как DJIA также поднялся на 0,1%, а S&P 500 потерял 0,2%. Опубликованные макроэкономические данные в США в большинстве своем оказались неоднородными, что стало причиной вялой динамики рынков, которые двигались в боковом тренде накануне праздников.

Так, отметил Д.БЕЛОВ, заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 1,3% при ожидаемом снижении на 0,5%. Однако за исключением традиционно волатильной транспортной составляющей, рост заказов составил 2,4%. Доходы домохозяйств в ноябре выросли на 0,3%, превысив ожидания на 0,1 пункта. Расходы домохозяйств за этот же период выросли на 0,4%, что ниже ожиданий на 0,1 пункта. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 18 декабря составило 420 тыс., что в точности соответствует консенсус-прогнозу. Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана также совпал с рыночными ожиданиями, достигнув 74,5 пункта в декабре. Продажи новых домов в ноябре составили 290 тыс., что на 10 тыс. ниже ожидаемого значения.

По словам аналитика, сегодня не ожидается выхода важных макроэкономических данных. Фондовые биржи США закрыты в связи с праздниками.