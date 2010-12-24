Украинский фондовый рынок в четверг показал устойчивый рост - эксперты

На украинском фондовом рынке в четверг, 23 декабря, наблюдался устойчивый рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, «на Украинской бирже по итогам дня невероятные результаты продемонстрировали «Укрнафта» (+11,09%) и Алчевский МК (+8,33%)». У других компаний, закончивших день в зеленой зоне, динамика была намного скромнее.

По словам аналитиков, незначительно укрепили свои позиции представители банковского сектора, Ясиновский КХЗ и «Центрэнерго». Остальные ликвидные бумаги показали несущественное ослабление котировок в рамках одного процента.

Аналитики отмечают, что на международных площадках в четверг стоимость акций Regal Petroleum и Cadogan Petroleum не изменилась, в то время как бумаги JKX Oil & Gas (+0,09%) незначительно подорожали. По акциям Ferrexpo (-0,59%) и МХП (-0,87%) наблюдалась коррекция.

По информации аналитиков, на Варшавской бирже «Астарта» (+2,34%) сохранила позитивную динамику. Инвесторы фиксировали прибыль по бумагам «Кернела» (-2,54%), тогда как котировки «Агротона» остались на прежнем уровне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 декабря, поднялся на 2,13% – до 938,71 пункта. Общий объем торгов составил 67 млн. 588 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,36% – до 2356,36 пункта. Общий объем торгов составил 292 млн. 824 тыс. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 123 тыс. грн.