УАИБ просит Президента ветировать изменения к закону об акционерных обществах

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) направила письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой принять меры "по недопущению нарушения прав миноритарных акционеров и дестабилизации украинского фондового рынка" и ветировать принятый парламентом 22 декабря 2010 г. Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах» (относительно совершенствования механизма деятельности)». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УАИБ.

Как отмечается в письме, информация о введении обязательства акционеров в принудительном порядке продать принадлежащие им простые акции владельцу 95 и более процентов акций общества в случае его требования (статья 65-1) уже на следующий день привела к падению стоимости ценных бумаг ведущих украинских компаний на биржевом рынке и сокращению объемов торгов. Применение данной нормы, отмечается в обращении, значительно ухудшает инвестиционный климат Украины, неизбежно приведет к снижению международных рейтингов корпоративного управления, ставит под угрозу функционирование фондового рынка и будущее внедрение пенсионной реформы.

В письме также отмечается, что часть 4 ст. 41 Конституции Украины устанавливает принцип, согласно которому никто не может быть противоправно лишен права собственности, право частной собственности является нерушимым.

УАИБ считает, что предусмотреный законом порядок отчуждения принадлежащего частному собственнику имущества приведет к нарушею закрепленных Конституцией Украины основополагающих принципов по защите государством прав всех субъектов права собственности, права каждого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, нерушимости права частной собственности и пр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря т.г. приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины об акционерных обществах» и некоторые другие законы Украины относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ”. Данным законном среди прочего в обязанности миноритарных акционеров вменятеся продажа принадлежащих им простых акций владельцу 95 и более процентов акций общества в случае его требования (статья 65-1).