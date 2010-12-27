Индекс Украинской биржи в пятницу показал уверенный рост - эксперт

Индекс Украинской биржи в пятницу, 24 декабря, зафиксировал уверенный рост благодаря восходящей динамике практически всех ликвидных акций.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, в пятницу лишь акции Северного ГОКа следовали против тренда, потеряв 1,5%. Акции Алчевского меткомбината вновь показали один из лучших темпов роста, став лидером и увеличив стоимость на 8,8%. Акции Енакиевского метзавода и Ясиновского КХЗ также показали хорошие результаты, прибавив 5,6% и 3,7% соответственно.

Как отметил аналитик, индекс Украинской биржи в пятницу закрылся повышением на 2,15%, остановившись на отметке 2 407 пунктов. Объем торгов акциями составил 226 млн. грн. В целом же за прошлую неделю индекс Украинской биржи вырос на 4,5%.