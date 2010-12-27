Дефолтные свопы Украины выросли за неделю незначительно - эксперт

Дефолтные свопы Украины выросли за неделю незначительно, на 4.7 б.п. (до 514 б.п.), что оказалось ниже среднего роста для развивающихся рынков. Об этом сообщил УНИАН ведущий аналитик инвестиционной группы «Сократ» Станислав КАРТАВЫХ.

Для сравнения, по информации эксперта, свопы России за этот же период поднялись на 7 б.п. (до 149 б.п.). В то же время, повышение стоимости страховки по проблемным странам еврозоны прошло на достаточно высоком уровне – 30-40 б.п. Максимальное повышение коснулось свопов Италии, которые достигли уровня 225 б.п.

По информации С.КАРТАВЫХ, прошедшая неделя прошла нейтрально для украинских евробондов на фоне скорого наступления рождественских праздников в США и Западной Европе. Активность проявлялась в основном на коротком конце суверенной кривой. Короткие бумаги Украина-11 упали на 41 б.п. до 99,8% от номинала и торговались с доходностью 4%. Восходящее движение продемонстрировал длинный выпуск Украина-20, который поднялся на 48 б.п., и доходность установилась на уровне 7,8%. Суверенный сегмент на текущей неделе пополнился еще одним коротким выпуском с погашением в 2011 году. Объем выпуска составил 500 млн. долл. при ставке купона 6,7%, что находится примерно на 200 б.п. выше рынка.

В квазисуверенном сегменте цены на еврооблигации в основном падали. Короткие бумаги столицы подешевели на 75 б.п. до 97,5% от номинала, тогда как самый длинный выпуск столицы – Киев-15 – подешевел на 160 б.п. до 89,5%. Доходность по этим бумагам находится на самом высоком уровне в квазисуверенном сегменте – 10,1%. Восходящую динамику показывали бумаги Укрэксимбанка-16, которые подорожали на 250 б.п. при снижении доходности на 13 б.п. до 8,6%.

Корпоративный сегмент большей частью нейтрально реагировал на этой неделе. Исключение составляли бумаги Метинвеста-15, которые подорожали на 100 б.п. до 106,4% от номинала, при спаде доходности до уровня 8,5%. Родственные пятилетние бумаги группы ДТЭК, также входящей в компанию СКМ, подорожали на 58 б.п. Бумаги агрохолдинга "Авангард", которые в предыдущие периоды демонстрировали нисходящее движение, на этой неделе снизились незначительно и торговались на уровне 93,2% при доходности 11,9%.

Банковские бумаги показывали смешанную динамику: выпуск Укрсиббанка-11 подорожал на 63 б.п. до 102,3% от номинала, тогда как бумаги Приватбанка-16 подешевели на 29 б.п. В остальном банковский сегмент не проявил себя.