Инвесторы обеспокоены долговыми проблемами еврозоны - эксперты

Инвесторы в пятницу, 24 декабря, были обеспокоены долговыми проблемами еврозоны, так как днем ранее стало известно, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Португалии с АА- до А+.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в пятницу фондовые торги в Японии завершились снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены по отношению к доллару, что в свою очередь негативно повлияло на прибыли экспортеров. В связи с Рождественскими праздниками биржи США и большинство площадок Европы были закрыты. Торги, проходившие только на Лондонской, Парижской и нескольких других биржах, по итогам пятницы показали смешанную динамику индексов.

Как отмечают аналитики, отечественные рынки 24 декабря закрылись ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 2,15%, оказавшись на уровне 2406,91 пункта, а индекс ПФТС – на 2,92% до 966,11 пункта. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступили «Укрнафта» (36,5 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (30,1 млн. грн.), а лидерами роста среди компаний индексной корзины стали Алчевский меткомбинат (+8,77%), Енакиевский металургический завод (+5,62%) и Ясиновский КХЗ (+3,7%).

По словам аналитиков, сегодня важной макроэкономической статистики как по Европе, так и по США не ожидается.