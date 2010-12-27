Минфин сегодня продал ОВГЗ на 600,810 млн. грн. под 10,1% годовых

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе (по предварительным данным) разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 600,810 млн. грн. под 10,1% годовых.

Срок погашения бумаг – 19 декабря 2012 года, срок обращения – 723 дня.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе, который состоялся 16 декабря, Минфин по цене 10% годовых разместил ОВГЗ на 400,108 млн. грн. со сроком обращения 545 дней (срок погашения – 13 июня 2012 года).

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.