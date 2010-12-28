Эксперты: «тихая неделя» на фондовых биржах продолжится до конца новогодних праздников

«Тихая неделя» на фондовых биржах продолжится до завершения новогодних праздников, и активность на биржах возобновится уже в январе.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, активность на ведущих торговых площадках на прошлой неделе была крайне низкой ввиду приближения Рождества. Среди инвесторов доминировало хорошее предпраздничное настроение, что позволило обновить более чем двухлетние максимумы индексов. При этом индекс ожидаемой волатильности оставался вблизи полугодового минимума, завершив неделю на уровне 16,5%. Индекс DJIA прибавил за неделю 0,7% и закрылся на отметке 11 573 пункта, а широкий индекс S&P 500 вырос на 1,0% до 1 257 пунктов.

Как считают аналитики, основным двигателем рынка оставалось предпраздничное позитивное настроение, сформировавшее традиционное «ралли Санта Клауса». Скудная статистика прошлой недели была неоднородной и не могла стать драйвером торгов. Заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 1,3% при ожидаемом снижении на 0,5%. Однако за исключением традиционно волатильной транспортной составляющей рост заказов составил 2,4%. Доходы домохозяйств в ноябре выросли на 0,3%, превысив ожидания на 0,1 процентного пункта. Расходы домохозяйств за этот же период выросли на 0,4%, что ниже ожиданий на 0,1 пункта. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 18 декабря составило 420 тыс., что в точности соответствует консенсус-прогнозу. Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана также совпал с рыночными ожиданиями, достигнув 74,5 пункта в декабре. Продажи новых домов в ноябре составили 290 тыс., что на 10 тыс. ниже ожидаемого значения.

Аналитики отмечают, что рейтинговые агентства продолжают поставлять негатив на рынки. На прошлой неделе Moody’s поставило рейтинг Португалии на пересмотр с возможностью понижения. В то же время, рынки фактически проигнорировали данную новость, и можно констатировать, что массовый пересмотр оценок состояния европейских стран был избран агентствами крайне удачно. В любой другой период это могло бы привести к очередной резкой коррекции и распродажам, но сейчас не повиляло на ход торгов.