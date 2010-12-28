Инвесторы в понедельник ориентировались на новости из Китая - эксперты

В отсутствие важных макроэкономических новостей инвесторы в понедельник, 27 декабря, ориентировались на новости из Китая, которые негативно повлияли на ход торгов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в прошлую субботу Центробанк Китая повысил ключевые процентные ставки на 0,25% для борьбы с инфляцией. Это уже второе повышение за последние два месяца.

По информации аналитиков, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японских, в понедельник закрылись в красной зоне. Торги в Европе и США также открылись со снижением ведущих индексов.

В обзоре говорится, что отечественные рынки в понедельник закрылись со смешанной динамикой. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (35,7 млн. грн.). Лидерами роста среди компаний индексной корзины стали Ясиновский КХЗ (+8,33%), «Райффайзен банк Аваль» (+4,32%) и «Укрсоцбанк» (+3,7%). Наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Укртелекома» (-1,44%) и Енакиевского металлургического завода (-0.84%).

По словам аналитиков, сегодня ожидается следующая статистика по Японии: индекс потребительских цен, данные по уровню безработицы, совокупным расходам домохозяйств и по розничным продажам. Также в США будут опубликованы индекс цен на жилье в 20 крупнейших регионах и индекс потребительского доверия.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 27 декабря, снизился на 0,53% – до 960,97 пункта. Общий объем торгов составил 259 млн. 604 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,29% – до 2413,98 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 968 тыс. грн., из них на срочном рынке – 15 млн. 800 тыс. грн.