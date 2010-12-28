"ЭСУ" официально признана единственным участником конкурса по «Укртелекому»

Конкурсная комиссия по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком" на своем заседании сегодня, 28 декабря, единогласно поддержала предложенную единственным участником конкурса компанией ООО «ЭСУ» Концепцию развития ОАО "Укртелеком". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

На заседании конкурсной комиссии было также подтверждено согласие ООО "ЭСУ" на пересмотр начальной цены пакета акций и проведение его экспертной оценки (обязательная процедура в случае, если в конкурсе участвует один участник). Цена, которую предложило ООО "ЭСУ" за пакет акций ОАО "Укртелеком" составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Как отметили в ФГИ, сегодня, в соответствии с условиями конкурса, конкурсная комиссия должна была открыть предложения участников конкурса.

Напомним, что 6 января состоится конкурс по выбору компании-оценщика, которая осуществит экспертную оценку пакета акций ОАО "Укртелеком". После этого ООО "ЭСУ будет предложено заключить договор купли-продажи пакета акций ОАО" Укртелеком ".

Как сообщал УНИАН, компания "ЭСУ" (ESU), являющаяся дочерним предприятием австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC, единственная подала заявку на конкурс по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком".

По словам управляющего партнера компании EPIC Петера ГОЛДШАЙДЕРА (Peter Goldscheider), инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора. При этом, по его словам, основной целью компании, как финансового инвестора, является реструктуризация компании для дальнейшей перепродажи.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.