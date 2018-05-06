Рада ликвидирует миноритариев как класс?

Верховная Рада на прошлой неделе внесла изменения в законодательство об акционерных обществах. Одно из них вызвало оживленную реакцию рынка. Речь идет о норме, в соответствии с которой владельцы 95% акций АО наделены правом требовать от миноритариев продажи принадлежащих им ценных бумаг и миноритарии обязаны выполнить это требование.

Остроту сложившейся ситуации наглядно продемонстрировало появившееся вслед за принятием закона Обращение Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) к Президенту с просьбой принять меры "по недопущению нарушения прав миноритарных акционеров и дестабилизации украинского фондового рынка", а также ветировать документ. Как отмечается в Обращении, введение обязательства акционеров в принудительном порядке продать принадлежащие им акции значительно ухудшает инвестиционный климат Украины, а также неизбежно приведет к снижению международных рейтингов корпоративного управления, поставит под угрозу функционирование фондового рынка и будущее пенсионной реформы.

В обращении подчеркивается, что часть 4 ст. 41 Конституции Украины устанавливает принцип, согласно которому право частной собственности является нерушимым.

УАИБ считает, что предусмотренный законом порядок отчуждения принадлежащего частному собственнику имущества приведет к нарушению закрепленных Конституцией Украины основополагающих принципов защиты государством права каждого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью.

Чтобы как-то прояснить сложившуюся ситуацию УНИАН обратился за комментарием к ряду действующих на рынке субъектам.

Как отметил управляющий директор ИК Dragon Capital Дмитрий Тарабакин, «законопроект не дает четкого определения цены выкупа (в нем лишь указано, что цена приобретения акций не может быть меньше средневзвешенной рыночной цены, сложившейся на фондовой бирже, однако не уточняется расчетный период). Регулятору фондового рынка предстоит разработать процедуру выкупа акций у миноритариев, и мы надеемся, что расчетный период для определения рыночной цены будет достаточно длинным (например, шесть месяцев). Это позволит избежать ценовых манипуляций со стороны контрольных собственников, которые заинтересованы снизить цену выкупа.

Хотя правило принудительного выкупа не относится к компаниям, прошедшим процедуру листинга, что минимизирует краткосрочные риски для рынка.

Но не стоит забывать и о более серьезных, долгосрочных рисках. Во-первых, любая из компаний, официально включенных в листинг, может расторгнуть договор с биржей и выйти из листинга. Во-вторых, внесенные изменения, в отличие от исходного закона, снимают обязательное требование о вхождении публичного АО в листинг хотя бы одной биржи. Компании, у которых уровень free float менее 5%, составляют почти четверть всех предприятий, входящих в листинг. В результате принятия новых правил, эти эмитенты потенциально могут выйти из листинга и вытеснить миноритарных акционеров из структуры собственности. Именно этот пункт делает поправку опасной из-за очень низкой корпоративной культуры, а также отсутствия цивилизованной судебной системы в Украине. Мы считаем, что данная норма преждевременная и рискованная для Украины, хотя и присутствует во многих других странах. Ее можно внедрять только в комплексе с решением выше упомянутых проблем».

По мнению президента ИК «Проспект Инвестментс» Владимира Сиренко, «в случае реализации мажоритарными акционерами своего права согласно принятому закону, мы ожидаем сокращения free float по ряду ликвидных бумаг, что в свою очередь приведет к значительному сужению рынка. Несмотря на то, что данный закон предусматривает норму, которая не распространяется на акции компаний, прошедших процедуру листинга и находящихся в биржевом реестре, это не является преградой для крупных акционеров таких компаний. В любом случае, они в одностороннем порядке могут расторгнуть договор о листинге с биржей, предупредив последнюю за 30 дней. Кроме того, данный закон также выгоден для мажоритарных акционеров, поскольку значительно упрощает организационные процедуры выкупа и создает более выгодные (для мажоритариев - ред.) ценовые условия.

Данный шаг со стороны власти подтверждает желание крупных финансовых групп получить полный контроль над основными прибыльными компаниями Украины, при этом открыто игнорируя возможности финансового рынка – источника заемного капитала. Понятно, что на сегодняшний день основной капитал и находится в их руках, но такая ситуация будет не всегда и недальновидность таких решений скажется в ближайшем будущем».

Как считает ведущий аналитик ИГ «Сократ» Станислава Картавых, «данная норма закона повышает риски для инвесторов. Теперь при принятии решения о покупке финансового инструмента инвестор должен будет обращать внимание не только на фундаментальные факторы прибыльности или технический анализ, но и на объем free-float акций (находящихся в свободном обращении). Free-float в 7-8% может быть достаточным для обеспечения надежности инвестиций, так как скупка мажоритарием 1-2% бумаг неизбежно приведет к росту цены, и портфельный инвестор останется в выигрыше. Тем не менее, принудительный выкуп в соответствии с данной нормой будет редким событием на украинском рынке. Мы предполагаем, что данная норма, скорее, перенаправит инвестиции в бумаги с большим free-float».

Агентство также обратилось за объяснением в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. В ГКЦБФР не считают внесенные изменения чем-то противоречащим действующим в других странах нормам. «Мы не открывали украинский велосипед, данное требование содержится в законодательстве, регламентирующем вопросы корпоративных отношений практически во всех развитых странах», - отметил начальник отдела развития законодательства на рынке ценных бумаг ГКЦБФР Максим Либанов.

По его словам, размер уставного капитала, который дает возможность акционеру ставить вопрос о продаже ему миноритарных пакетов акций, колеблется в зависимости от страны от 90 до 98 %.

Как отметил М.Либанов, чтобы сгладить ситуацию, в последнюю редакцию данного закона было внесено компромиссное предложение – его действие не распространяется на эмитентов, находящихся в листинге украинских бирж. Он также сообщил, что на сегодня входящие в листинг украинских бирж компании, мажоритарии которых владеют пакетами, превышающими 95%, можно «пересчитать на пальцах одной руки». При этом, по данным комиссии, ни один из них не планирует в ближайшее время воспользоваться предоставленным ему правом.

По словам М.Либанова, данная норма, скорее, будет использована не входящими в листинг акционерными обществами, имеющими среди своих акционеров определенное количество «мертвых душ», наличие которых тормозит принятие АО тех или иных решений. Поэтому какого-то изменения free float ликвидных акций рынку ожидать не стоит…

Если немного абстрагироваться от ситуации непосредственно на фондовом рынке и обратить внимание на ситуацию с корпоративными отношениями в стране, то, конечно, необходимо признать, что в последние годы именно интересы "маленького акционера" стали основным прикрытием для участников всевозможных корпоративных конфликтов. Именно миноритарии, владеющие ноль целых, ноль ноль тысячных пакетами акций выступают одними из самых активных участников многочисленных судебных тяжб. Однако, возможная борьба с такими проблемами путем наложения общей повинности на миноритариев, не сумевших перевалить за пятипроцентную отметку, выглядит уж слишком преувеличенно. По крайней мере в наших условиях, когда именно крупные финансово-промышленные группы определяют повестку сегодняшнего дня.

Андрей Гарасим (УНИАН)