На мировых фондовых рынках в понедельник преобладало нисходящее движение - эксперт

На мировых фондовых рынках в понедельник, 27 декабря, преобладало нисходящее движение.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в понедельник закрылся падением на 0,8%, DJIA утратил 0,2%, а S&P 500 вырос на 0,1%. Основным фактором для снижения фондовых индексов стало повышение Народным банком Китая годовых ставок по кредитам и депозитам на очередные 0,25 процентного пункта до 5,81% и 2,75% соответственно. Хотя участники торгов и ожидали повышения ставок в ближайшие месяцы, они не рассчитывали, что это произойдет так быстро.

Как считает Д.БЕЛОВ, основной новостью, которая в понедельник сдерживала американские фондовые рынки от падения, стала публикация данных по крупнейшей страховой компании США - AIG. Акции компании выросли на 9,3% после того, как в регулярном финансовом отчете компании были отражены кредитные линии на сумму 4,3 млрд. долларов. Эти кредиты должны заместить средства, предоставленные Федеральным резервом в разгар финансового кризиса. Фактически это означает, что инвесторы и финансовые институты вновь обрели веру в платежеспособность страховой компании. На фоне этих новостей позитивную динамику торгов показали и акции банковского сектора.