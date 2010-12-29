Азаров: небольшой объем поступлений от приватизации в 2011г. - не проблема

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не считает проблемой, что государственным бюджетом на 2011 год предусмотрен небольшой объем поступлений от приватизации.

Об этом он заявил в эфире Первого национального канала.

«Для меня никогда приватизация не являлась источником пополнения доходов бюджета. Вот даже сейчас в самый труднейший период, когда мы вели переговоры с Международным валютным фондом, я ориентировался на продажу «Укртелекома», я рассчитывал, что поступит 12 миллиардов», - сказал М.АЗАРОВ.

По его словам, несмотря на то, что эти деньги не поступили, и «уже ясно», что не поступят, это не привело к задержке всех необходимых социальных выплаты из госбюджета.

«Уже совершенно ясно, что год мы закончим нормально, профинансировав все социальные расходы. Значит и в следующем году мы, в принципе, обойдемся без этих фискальных поступлений (от приватизации - УНИАН)», - подчеркнул премьер-министр.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня подписал закон о госбюджете на 2011 год.

Согласно закону, план доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10 млрд. грн.