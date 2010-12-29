На мировых биржах наблюдается вялая торговая активность - эксперт

13:47, 29 декабря 2010
Фондовый рынок
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На мировых фондовых биржах наблюдается вялая торговая активность в связи с сезоном праздников.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Так, по его информации, объем торгов на NYSE во вторник, 28 декабря, был на 57% ниже среднего значения за 30 дней. Наибольшим спросом пользовались акции нефтедобывающих компаний на фоне роста цен на нефть. Стоимость золота вновь превысила 1400 долларов за тройскую унцию и торгуется на максимальных значениях за 3 недели.

Как отметил Д.БЕЛОВ, во вторник фондовые рынки закрылись небольшим ростом. Европейский индекс DJ Stoxx 600 поднялся на 0,2%, DJIA прибавил 0,2%, а S&P 500 повысился на 0,1%.

По словам аналитика, опубликованные в США макроэкономические данные оказались неоднородными. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board, в декабре снизился на 1,8 пункта до 52,5 пункта. К тому же это оказалось ниже рыночных ожиданий в 56,4 пункта. В то же время, индекс производственной активности от Федерального резервного банка Ричмонда вырос до 25 пунктов в декабре, превысив ожидания на 14 пунктов.

Д.БЕЛОВ сообщил, что сегодня не ожидается публикация важных макроэкономических данных. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился умеренно позитивный.

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