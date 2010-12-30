Желание игроков зафиксировать прибыль окажет давление на фондовый рынок - эксперт

Желание игроков зафиксировать прибыль в преддверии длительных выходных будет оказывать давление на отечественный фондовый рынок, несмотря на повышенный интерес к отдельным бумагам.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее информации, сегодня ожидается блок важной статистики из США, включая традиционные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также данные с вторичного рынка недвижимости США, который и определит исход последних торгов уходящего года. Однако, скорее всего, что на рынке сохранится боковой тренд.

Как отметила аналитик, «в среду, 29 декабря, торги на украинском фондовом рынке проходили в боковом тренде: индекс УБ в течение всей сессии дрейфовал вблизи уровня предыдущего закрытия». При этом на бирже преобладали спекулятивные сделки. На фоне отсутствия важной макростатистики из-за рубежа игроки отыгрывали корпоративные новости и слухи.

По мнению Я.ЛАВРИК, внешний фон в среду не способствовал активным покупкам. На европейских и российских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. С одной стороны, на фоне отсутствия негативных новостей игроки продолжали наращивать позиции в бумагах. С другой стороны, в преддверии Нового года инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль.

Аналитик напомнила, что сессия на Украинской бирже в среду завершилась в небольшом плюсе. По итогам дня индекс УБ поднялся на 0,29% до 2429,74 пункта, главным образом за счет акций металлургического сектора. Отечественные металлурги после небольшой коррекции накануне вновь пользовались повышенным спросом у игроков: Алчевский МК (+3,08%), «Азовсталь» (+1,79%), Енакиевский МЗ (+1,88%). Спекулятивный интерес к бумагам эмитентов подогревает благоприятная ценовая конъюнктура.

По словам аналитика, в течение дня акции «Мостобуда» демонстрировали рост более чем на 2%, чему способствовало сообщение о получении компанией заказа от Приднепровской железной дороги на строительство автодорожного путепровода. Однако под конец сессии котировки бумаги ушли в минус на фоне фиксации игроками спекулятивной прибыли.

Как сообщила Я.ЛАВРИК, акции «УкрАВТО» подорожали на 4,99% на фоне планов корпорации реализовать в 2011 году на украинском рынке более 60 тыс. автомобилей, что ориентировочно на 10% больше, чем в 2010 году. Бумаги Крюковского ВЗ прибавили 1,28% на новостях о том, что производитель грузовых и пассажирских вагонов поставит ЮЖД два поезда за 303 млн. грн. Активность инвесторов на УБ в среду была невысокой. Общий объем торгов составил 130 млн. грн., число сделок – 4307.