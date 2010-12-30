«Центрэнерго» выпустит облигации

Государственная энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» намерена выпустить процентные облигации на 650 млн. грн. для привлечения средств на реконструкцию энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР, со ссылкой на решение Наблюдательного совета общества от 23 декабря.

Согласно сообщению, в частности, компания планирует выпустить 650 тыс. штук облигаций серии «А» номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая. Срок обращения ценных бумаг не уточняется, однако процентную ставку по ним планируется установить на уровне 17% годовых.

Размещение ценных бумаг планируется осуществить в мае-июне 2011 года.

Погашение облигаций планируется осуществлять за счет собственных средств компании (20%), а также за счет целевой надбавки к тарифу на отпуск электроэнергии (80%), которую «Центрэнерго» планирует утвердить на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2009 года Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации энергоблока №2 Трипольской ТЭС энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго» общей сметной стоимостью 1,138 млрд. грн.

В ходе модернизации энергоблока планируется увеличить его установленную электрическую мощность с 300 до 325 МВт. По итогам реконструкции предполагается, что годовая выработка на блоке достигнет 2,093 млрд. МВт/ч. Срок реализации проекта - 60 месяцев.

Ранее «Центрэнерго» вело переговоры о привлечении кредитных средств на реализацию этого проекта в размере 100 млн. евро с немецкими банками KfW и AKA (Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H.).

Справка УНИАН. ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности 10% принадлежит «Альфа-Банку».