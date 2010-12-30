Эксперты: поддержку рынку акций оказали оптимистические прогнозы по росту экономики США

В отсутствие важных статистических данных как по Европе, так и по США, поддержку рынку акций в среду, 29 декабря, оказывали оптимистические прогнозы касательно роста экономики США в 2011 году.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, сообщают аналитики, сегодня опубликуется ряд важной статистики по США, которая, согласно прогнозам, будет довольно позитивной. Сегодня в США выйдут данные по рынку труда, индекс незавершенных сделок по продаже домов, а также о запасах нефти за неделю.

По информации аналитиков, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в среду закрылись в плюсе из-за повышения цены на нефть и золото. На этом фоне торговая сессия в Европе и США также проходила в зеленой зоне.

Как отмечают аналитики, в среду украинские биржи закрылись с незначительным повышением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,29%, оказавшись на уровне 2429,74 пункта, а индекс ПФТС – на 0,41% до 970,73 пункта. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (15,3 млн. грн.). Лидерами роста среди компаний индексной корзины стали Ясиновский КХЗ (+3,50%), Алчевский меткомбинат (+3,08%) и «Донбасcэнерго» (+2,39%), а наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Захидэнерго» (-1,7%) и «Райффайзен банка Аваль» (-1,48%).