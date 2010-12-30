Акции Sadovaya Group подорожали на дебюте на 16,3%

Акции украинской угольной компании Sadovaya Group в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже подорожали на 16,3% - до 10 злотых за бумагу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, Sadovaya Group стала 401 компанией, акции которой котируются на основном рынке ВФБ и 27 иностранной компанией.

В первые полчаса торгов акции которовались в районе 9,60-9,80 злотых за штуку.

Как сообщал УНИАН, Sadovaya Group определелила цену акции в ходе IPO в 8,6 злотых, что вдвое меньше максимальной цены, опредленной в проспекте эмиссии в 17,5 злотых. Инесторам продано 10,77 млн бумаг или 25% акций компании.

Справка УНИАН. Sadovaya Group стала пятой компанией из Украины, которая провела IPO на Варшавской бирже.

В ноябре-декабре свои акции на польском рынке разместили украинский агрохолдинг „Агротон” и производитель молочных изделий Milkiland, которые стали 3 и 4 компанией разместивший свои бумаги на польском рынке после агропромышленных Astarta и Kernel в 2006 и 2007 году.

В начале декабря украинская Geo Alliance отказалась от обьявленого в ноябре IPO на Варшавской бирже, обьяснив свое решение неблагоприятной рыночной коньюнктурой.