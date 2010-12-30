Мировые фондовые рынки в среду вновь закрылись ростом - эксперт

Мировые фондовые рынки в среду, 29 декабря, вновь закрылись ростом.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в среду вырос на 0,3%, американские индексы DJIA и S&P 500 прибавили по 0,1%. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился нейтральный.

Как считает аналитик, опубликованный сегодня утром индекс менеджеров по закупкам в Китае от HSBC не оправдал рыночных ожиданий. В декабре он составил 54,4 пункта, что на 0,9 пункта ниже ноябрьского значения. Хотя данное значение индекса все еще означает расширение производства (выше 50), тем не менее, оно указывает на снижение темпов экономического роста. Азиатские рынки отреагировали на это падением, в то время как европейские и американские рынки не успели отыграть данную новость.

По словам Д.БЕЛОВА, сегодня в 15:30 по киевскому времени будет опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Согласно ожиданиям рынка, количество заявок на пособие по безработице по состоянию на 25 декабря должно снизиться на 5 тыс. до 415 тыс. В 16:45 будет опубликован индекс менеджеров по закупкам штата Чикаго. В декабре участники рынка ожидают его снижения на 1,5 пункта до 61 пункта. В 17:00 будут опубликованы данные о сделках по продаже домов, которые находятся в стадии завершения. В ноябре количество таких сделок должно вырасти на 2% по сравнению с ростом на 10,4% в октябре.