Fitch повысил рейтинги Одессы и отозвал их

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги украинского города Одесса и исключило их из списка Rating Watch «Негативный», куда они были помещены 15 декабря 2010 года. Одновременно по этим рейтингам был присвоен «Стабильный» прогноз и рейтинги были отозваны.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном агентству УНИАН.

Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте были повышены с уровня «CC» до «B-», а национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «B-(ukr)» до «BBB+(ukr)». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с уровня «C» до «B».

Рейтинги были отозваны, так как Fitch не сможет проводить оценку кредитоспособности города Одессы в дальнейшем в связи с недостаточностью информации. Соответственно, Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Повышение рейтингов последовало за своевременным и полным погашением городом банковского кредита в размере 10 млн. швейцарских франков от BNP Paribas 29 декабря 2010 года, который ранее Одесса намеревалась пролонгировать на восемь месяцев без изменений первоначальных условий соглашения.