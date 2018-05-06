Инвесторы верят в американскую экономику

В последние дни уходящего года волатильность на мировых рынках усилилась. Тем не менее, они продолжали демонстрировать преимущественно рост.

Причиной неуверенности инвесторов стало очередное «дежа вю» в еврозоне. Ряд стран Евросоюза, несмотря на общие усилия региона, снова показали, что их проблемы очень далеки от окончательного решения. Но все же положительный тренд мировых фондовых рынков поддерживала обнадеживающая в целом макроэкономическая статистика из США.

Так, большинство мировых бирж в пятницу, 24 декабря, были закрыты в связи с празднованием Католического рождества. Как отметил начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах, перед этим всю неделю рейтинговые агентства «радовали» рынки своим вниманием. Moody's понизило рейтинг Anglo Irish Bank Corp. и Irish Nationwide Building Society до "мусорного". Кроме того, агентство поместило рейтинг Португалии на пересмотр с целью возможного понижения, объяснив неопределенностью перспектив экономического роста после введения мер жесткой бюджетной дисциплины.

Эксперт добавил, что агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Хорватии с "BBB" до BBB-" и подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне "ААА" со стабильным прогнозом. Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг валютного эмитента (IDR) Португалии до "А+" от "АА-", а также краткосрочный рейтинг зарубежной валюты до "F1" против "F1+". Помимо этого, Fitch Ratings подтвердило рейтинг странового потолка Португалии на уровне "ААА". Прогнозы по долгосрочным IDR негативные. Представители Fitch Ratings заявили, что кредитный рейтинг Греции может быть снижен до неинвестиционного в течение следующих 6 недель.

По словам В.Стельмаха, дополнительное напряжение создала Южная Корея, которая заявила о проведении военных учений. В ответ Северная Корея предупредила, что "полностью готова начать священную войну".

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» подчеркнули, что инвесторы в пятницу были обеспокоены долговыми проблемами еврозоны, так как днем ранее стало известно, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Португалии с «АА-» до «А+». Фондовые торги в Японии завершились в этот день снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены по отношению к доллару, что, в свою очередь, негативно повлияло на прибыли экспортеров. В связи с рождественскими праздниками биржи США и большинство площадок Европы были закрыты. Торги, проходившие только на Лондонской, Парижской и нескольких других биржах, по итогам пятницы показали смешанную динамику индексов. Отечественные рынки 24 декабря закрылись впечатляющим ростом. Индекс Украинской биржи вырос на 2,15%, оказавшись на уровне 2406,91 пункта, а индекс ПФТС - на 2,92%, до 966,11 пункта.

В понедельник, 27 декабря, игроки рынков ценных бумаг переключились на информацию из Азиатского региона. По словаманалитиков ИГ «Сократ», в отсутствие важных макроэкономических новостей инвесторы ориентировались на новости из Китая, которые негативно повлияли на ход торгов. Накануне, в субботу, Центробанк Китая повысил ключевые процентные ставки на 0,25% для борьбы с инфляцией – второй раз за последние два месяца.

По информации аналитика компании Astrum Investment Management Дениса Белова, европейский индекс DJ Stoxx 600 в понедельник закрылся падением на 0,8%, DJIA утратил 0,2%, а S&P 500 вырос на 0,1%. Основной новостью, которая сдерживала американские фондовые рынки от падения, стала публикация данных по крупнейшей страховой компании США - AIG. Акции компании выросли на 9,3% после того, как в регулярном финансовом отчете компании были отражены кредитные линии на сумму 4,3 млрд. долларов. Эти кредиты должны заместить средства, предоставленные Федеральным резервом в разгар финансового кризиса. Фактически это означает, что инвесторы и финансовые институты вновь обрели веру в платежеспособность страховой компании.

Украинский фондовый рынок в понедельник закрылся разнонаправленно. Индекс ПФТС снизился на 0,53% – до 960,97 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,29% – до 2413,98 пункта.

Вторник оказался таким же маловыразительным днем, как и другие торговые дни перед новогодними выходными. По словам Д.Белова, объем торгов на NYSE 28 декабря был на 57% ниже среднего значения за 30 дней. Наибольшим спросом пользовались акции нефтедобывающих компаний на фоне роста цен на нефть. Стоимость золота вновь превысила 1400 долларов за тройскую унцию и торговалось на максимальных значениях за 3 недели. Опубликованные в США макроэкономические данные оказались неоднородными. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board, в декабре снизился на 1,8 пункта до 52,5 пункта. К тому же это оказалось ниже рыночных ожиданий в 56,4 пункта. В то же время, индекс производственной активности от Федерального резервного банка Ричмонда вырос до 25 пунктов в декабре, превысив ожидания на 14 пунктов.

В среду, 29 декабря, продолжилось движение фондовых индексов в неопределенном направлении со склонностью к росту. По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яны Лаврик, желание игроков зафиксировать прибыль в преддверии длительных выходных оказывало давление на отечественный фондовый рынок, несмотря на повышенный интерес к отдельным бумагам. В среду торги на украинском фондовом рынке проходили в боковом тренде. Индекс Украинской биржи в течение всей сессии дрейфовал вблизи уровня предыдущего закрытия. При этом преобладали спекулятивные сделки. На фоне отсутствия важной макростатистики из-за рубежа игроки отыгрывали корпоративные новости и слухи.

Я.Лаврик считает, что внешний фон в среду не способствовал активным покупкам. На европейских и российских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. С одной стороны, на фоне отсутствия негативных новостей игроки продолжали наращивать позиции в бумагах. С другой стороны, в преддверии Нового года инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль.

Как полагают аналитики ИГ «Сократ», в отсутствие важных статистических данных как по Европе, так и по США, поддержку рынку акций 29 декабря оказывали оптимистические прогнозы касательно роста экономики США в 2011 году. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в среду закрылись в плюсе из-за повышения цены на нефть и золото. На этом фоне торговая сессия в Европе и США также проходила в зеленой зоне. Отечественные рынки в среду закрылись с незначительным повышением. Индекс Украинской биржи вырос на 0,29% до 2429,74 пункта, а индекс ПФТС – на 0,41% до 970,73 пункта.

В предпоследний день уходящего года волатильность на мировых площадках усилилась. По информации аналитиков ИГ «Сократ», фондовые биржи Японии в четверг, 30 декабря, закрылись снижением на фоне роста иены по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние 7 недель, что негативно сказалось на прибылях экспортеров. Торги в Америке и Европе проходили со смешанной динамикой индексов, даже несмотря на сильную макроэкономическую статистику по США. Так, за неделю, завершившуюся 25 декабря, число заявок на пособие по безработице снизилось на 34 тыс. до 338 тыс., что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров, в декабре вырос до 68.6 пункта против прогноза на уровне 61 пункта.

Отечественные рынки акций 30 декабря закрылись разнонаправленно. Индекс ПФТС снизился на 0,12% – до 969,56 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,03% – до 2430,49 пункта.

Последняя торговая сессия 2010 года, укороченная во времени, сюрпризов не преподнесла. Отечественные фондовые площадки по итогам сессии в пятницу, 31 декабря, выросли на полпроцента. Индекс ПФТС поднялся на 0,57% – до 975,08 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,54% – до 2443,70 пункта.

В целом по окончании года можно констатировать: ситуация на фондовых рынках весьма неплохая. Тем более, что мировая экономика все еще не «отошла» от кризиса. Судя по всему, источником позитива по-прежнему будет служить достаточно быстро восстанавливающаяся экономика США. Европа же продолжит поставлять негативные новости. И не стоит забывать о конфликте двух Корей…

По мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, «несмотря на долговые проблемы в Европе, мировые фондовые площадки в настоящее время сильны как никогда. Кроме того, в январе начнется публикация корпоративной отчетности за 2010 год, которая обещает быть неплохой. Во всяком случае, сейчас нет ощущения, что рынки готовы к серьезному снижению, скорее, если оно и произойдет, то где-то в конце января».

Как подчеркнула аналитик, в декабре украинский рынок также демонстрировал подъем благодаря устойчивому росту на мировых площадках и внутренним корпоративным новостям. Так, например, в Налоговом кодексе предприятия самолетостроительной отрасли в течение следующих 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль. Соответственно, акции «Мотор Сичи» в декабре демонстрировали стремительный рост котировок. Кроме того, основной вклад в рост отчественных индексов за месяц внесли акции «Укрнафты», отметила Е.Евдоченко.

Игорь Галычак (УНИАН)