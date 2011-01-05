Доходы от приватизации в 2010 году составили 2,1 млрд. грн.

Доходы от приватизации в 2010 году составили приблизительно 2,1 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

«Сумма от приватизации в прошлом году приблизительно составляет 2,1 млрд. грн.», – сказал он.

Справка УНИАН. Согласно госбюджету Украины на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составляет 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля 2010 года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.