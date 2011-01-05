ФГИУ продал 34% акций Дарницкой ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал государственный пакет акций ЗАО «Экостандарт» в размере 34,34% за 30,370 млн. грн. двум акционерам общества.

Об этом сказано в официальном сообщении ФГИ обнародованном в газете "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, пакеты по 17,17% акций выкупили по одинаковой стоимости компании Introstyle Consult Lіmited (Великобритания) и Makshell Enterprises Lіmited (Британские Виргинские о-ва).

Ранее указанным компаниям принадлежали пакеты по 24,4654% акций ЗАО.

Номинальная стоимость акций государственного пакета, реализованных акционерам, составляла 28,332 млн. грн.

Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Дарницкой ТЭЦ составляет 160 МВт, тепловая – 1 228 Гкал/ч.

Технологически ТЭЦ может работать на природном газе, каменном угле и топочном мазуте.

Станция поставляет тепловую энергию 1036 жилым домам Днепровского и Дарницкого районов Киева, а также промышленным предприятиям и бюджетным организациям.

Кроме того, Дарницкая ТЭЦ продает производимую электроэнергию в оптовый рынок.

В июне 2010 г. акционеры решили переименовать компанию в ЗАО "Экостандарт".

2009 год "ДАРтеплоцентраль" закончила с чистой прибылью 7,588 млн. грн.