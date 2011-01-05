ФГИУ продал 34% акций Дарницкой ТЭЦ
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал государственный пакет акций ЗАО «Экостандарт» в размере 34,34% за 30,370 млн. грн. двум акционерам общества.
Об этом сказано в официальном сообщении ФГИ обнародованном в газете "Ведомости приватизации".
Согласно сообщению, пакеты по 17,17% акций выкупили по одинаковой стоимости компании Introstyle Consult Lіmited (Великобритания) и Makshell Enterprises Lіmited (Британские Виргинские о-ва).
Ранее указанным компаниям принадлежали пакеты по 24,4654% акций ЗАО.
Номинальная стоимость акций государственного пакета, реализованных акционерам, составляла 28,332 млн. грн.
Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Дарницкой ТЭЦ составляет 160 МВт, тепловая – 1 228 Гкал/ч.
Технологически ТЭЦ может работать на природном газе, каменном угле и топочном мазуте.
Станция поставляет тепловую энергию 1036 жилым домам Днепровского и Дарницкого районов Киева, а также промышленным предприятиям и бюджетным организациям.
Кроме того, Дарницкая ТЭЦ продает производимую электроэнергию в оптовый рынок.
В июне 2010 г. акционеры решили переименовать компанию в ЗАО "Экостандарт".
2009 год "ДАРтеплоцентраль" закончила с чистой прибылью 7,588 млн. грн.