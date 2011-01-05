Поступления от приватизации в 2010 году составили 1,09 млрд. грн.

Обїем поступлений от приватизации государственного имущества за 2010 год составил 1 млрд. 093,3 млн. грн., что составляет 17,22% от задания, установленного Госбюджетом на 2010 год. Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, кроме того, поступления средств в Государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества составили 606,34 млн. грн. против 650 млн. грн., установленный планом (93,28%). Размер дивидендов на государственную долю акций за период с начала года составил 251,78 млн. грн., против запланированных 111,4 млн. грн. (226%).

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.

Согласно закону о Госбюджете на 2011 г., план доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10 млрд. грн.