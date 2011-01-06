Кабмин утвердил норматив в 30% прибыли на выплату дивидендов хозобществами с госкапиталом

Кабинет министров Украины утвердил базовый норматив отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства в размере 30%.

Соответствующее постановление (№1 от 5 января 2011 г.) размещено на сайте правительства.

Документом Фонду государственного имущества, министерствам и другим субъектам управления корпоративными правами государства, в случае невыплаты хозяйственным обществом дивидендов до 1 июля 2011 г., поручено принять меры к расторжению контракта с руководителем такого хозяйственного общества.