Украинские фондовые рынки начали новый год на подъеме - эксперты

Украинские фондовые рынки первую торговую сессию в новом году провели на подъеме.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду, 5 января, вырос на внушительные 2,02%, тогда как объем торгов составил скромные 140 млн. грн.

По словам аналитиков, основой для роста индекса Украинской биржи послужило впечатляющее ралли по акциям горно-металлургического сектора. Так, Енакиевский метзавод в среду прибавил 8,58%, Aлчевский меткомбинат - 6,49%, «Азовталь» - 6,15%, Ясиновский КХЗ - 2,03%, Aвдеевский КХЗ - 0,67%.

Как сообщают аналитики, существенное увеличение котировок 5 января также продемонстрировали бумаги «Центрэнерго» (+2,81%), «Укрсоцбанка» (+1,67%), «Укртелекома» (+1,65%) и «Мотор Сичи» (+1,42%). Остальные голубые фишки завершили день незначительным подорожанием. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 0,51%, «Захидэнерго» - 0,43%, «Укрнафта» - 0,07%.

В обзоре также сказано, что среди украинских компаний, торгующихся на международных площадках, в среду существенно повысилась цена бумаг JKX Oil & Gas (+ 2,91%), тогда как котировки Regal Petroleum и Cadogan Petroleum не изменились. Подорожали бумаги Ferrexpo (+1,56%). По акциям MХП (-1,38%) наблюдалась коррекция.

По информации аналитиков, в Варшаве 5 января понизились котировки всех агропромышленных компаний. Так, акции «Aстарты» обвалились на 3,01%, бумаги «Кернела» просели на 2,63%, а «Агротон» подешевел на 0,86%.