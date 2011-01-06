Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 6 января, повысился (по состоянию на 14:15) на 2,07% – до 1 008,27 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 33 млн. 58 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 2,04% – до 2543,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 115 млн. 757 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. 541 тыс. грн.