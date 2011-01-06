Черкассы рассчитались с долгом по облигациям на 5 млн. грн.

Черкасский городской совет рассчитался по облигациям серии А, выпущенным в 2005 году, на сумму 5 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Директор департамента экономической политики Черкасского горисполкома Павел КАРАСЬ, расчет был проведен в срок без задержек.

По его словам, на протяжении 5 лет городская власть не допустила ни одного дня просрочек по выплате процентов по указанным облигациям.

Справка УНИАН. Облигации на общую сумму 5 млн. грн. были выпущены в декабре 2005 года. За полученные средства городская власть переоснастила водонасосные станции Черкасс современными энергосберегающими насосами. Это позволило подавать в городе круглые сутки холодную и горячую воду.