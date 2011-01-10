Green Trails Property сконцентрировала более 15,3% акций завода «Свет шахтера»

Компания Green Trails Property Limited (Британские Виргинские острова) сконцентрировала в собственности 15,3536% акций ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» (Харьков).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что соответствующее уведомление от регистратора завод получил 5 января т.г.

Согласно сообщению, в то же время компания Medco Services Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежало 15,3536% акций завода, выбыла из числа акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» является одним из старейших машиностроительных предприятий, специализирующихся на изготовлении скребковых забойных конвейеров, перегружателей и головных светильников по индивидуальным заказам шахт с учетом горно-геологических условий работы.

Кроме конвейеров, завод изготавливает гидромуфты, запчасти к горно-шахтному оборудованию, взрывобезопасные головные светильники, товары народного потребления.

24,0996% акций ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» принадлежат ООО «Свет» (Харьков), 23,9138% – UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) Limited (Кипр), 15,3536% – Green Trails Property Limited (Британские Виргинские острова), 28,192% – физлицу.