Мировые фондовые рынки в пятницу закрылись снижением - эксперт

Мировые фондовые рынки в пятницу, 7 января, закрылись снижением.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в пятницу снизился на 0,2%, американские индексы DJIA и S&P 500 также утратили 0,2%. Падение произошло после роста в четверг на фоне позитивных данных о рынке труда от компании ADP. По ее данным, в декабре 2010 года количество занятых в экономике США увеличилось на 297 тыс. по сравнению с ожидаемым значением в 100 тыс. Уровень безработицы в США снизился с 9,8% в ноябре до 9,4% в декабре.

Как отметил аналитик, причиной пятничного снижения индексов стали официальные данные о количестве новых рабочих мест, противоречащие статистике ADP. В декабре в экономике США за исключением сельского хозяйства было создано 103 тыс. рабочих мест, в то время как консенсус-прогноз предполагал создание 150 тыс. мест.

По словам Д.БЕЛОВА, европейские рынки 7 января снижались после возобновления волнений вокруг долговых проблем в еврозоне. Евро упал с USD/EUR 1,34 в начале этого года до USD/EUR 1,29 к концу пятницы.