Британская «Паррокс Корпорейшн Лимитед» стала владельцем 51% акций «Захидинкомбанка»
17:26, 10 января 2011Фондовый рынок
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Компания «Паррокс Корпорейшн Лимитед» (Лондон, Великобритания) стала владельцем 51% (12 700 383 штук) акций ПАО «Захидинкомбанк» (г. Луцк).
Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, пакет акций ОАО «Недиверсифицированный закрытый венчурный инвестиционный фонд «Инновационные стратегии» уменьшился до 48,463% (12 068 618 штук) акций.
Справка УНИАН. ПАО «Захидинкомбанк» основано в 1993 году.
По данным НБУ, на 1 октября 2010 года ОАО «НЗВИФ «Инновационные стратегии» принадлежало 99,463% акций банка.
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