Британская «Паррокс Корпорейшн Лимитед» стала владельцем 51% акций «Захидинкомбанка»

Компания «Паррокс Корпорейшн Лимитед» (Лондон, Великобритания) стала владельцем 51% (12 700 383 штук) акций ПАО «Захидинкомбанк» (г. Луцк).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций ОАО «Недиверсифицированный закрытый венчурный инвестиционный фонд «Инновационные стратегии» уменьшился до 48,463% (12 068 618 штук) акций.

Справка УНИАН. ПАО «Захидинкомбанк» основано в 1993 году.

По данным НБУ, на 1 октября 2010 года ОАО «НЗВИФ «Инновационные стратегии» принадлежало 99,463% акций банка.