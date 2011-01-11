Составляющие индекс Украинской биржи акции показали разнонаправленное движение - эксперт

Составляющие индекс Украинской биржи акции показали в понедельник, 10 января, разнонаправленное движение.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Тем не менее, отметил он, индекс Украинской биржи завершил вчерашний день ростом. Ожидания роста цен на коксующийся уголь привели к росту цен акций Ясиновского КХЗ, Ш/у «Покровское» и Авдеевского КХЗ на 10,8%, 8,4% и 6% соответственно.

В то же время, по словам аналитика, акции производителей стали - Алчевского МК, Енакиевского МЗ и «Азовстали» - в понедельник потеряли 1,6-2,9% после существенного роста на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 10 января, повысился на 0,17% – до 1 012,87 пункта. Общий объем торгов составил 280 млн. 852 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,26% – до 2560,39 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 842 тыс. грн., из них на срочном рынке – 23 млн. 283 тыс. грн.