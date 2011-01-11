Эксперты: первая декада января стала периодом активных покупок украинских еврооблигаций

Первая декада января стала периодом активных покупок в украинском сегменте еврооблигаций.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, выросли цены абсолютно всех суверенных бумаг и большей части корпоративных выпусков. Отрицательная динамика была характерна только для еврооблигаций города Киев, которые оказались под давлением информации о новом выпуске.

Как отмечают аналитики, Киев заявил о намерении выпустить еврооблигации в первом квартале 2011 года. Объем выпуска составит 200-300 млн. долларов. Эмиссия полностью пойдет на рефинансирование имеющегося выпуска на общую сумму 200 млн. долларов, погашение которого должно состояться в июле 2011 года.

По мнению аналитиков, городу придется сделать щедрое предложение инвесторам в связи с «наибольшим уровнем затрат нервных клеток инвесторов» среди нереструктуризированных выпусков. Аналитики рекомендуют игрокам рынка обратить внимание на этот новый выпуск.