Позитивный настрой на фондовых площадках США перенесся в 2011 год - эксперты

Позитивный настрой на ключевых фондовых площадках США перенесся в 2011 год.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс S&P 500 завершил предыдущую неделю на отметке 11674 пунктов, что на 0,7% выше предпраздничного уровня. Индекс DJIA составил 1271,5 пункта, что на 1% выше предпраздничных значений.

Как считают аналитики, оптимизм поддерживается хорошими данными с рынка труда США. Согласно данным от компании ADP, в декабре количество занятых в экономике США увеличилось на 297 тыс. по сравнению с ожидаемым значением в 100 тыс. Уровень безработицы в США снизился с 9,8% в ноябре до 9,4% в декабре.

По мнению аналитиков, «безоблачную картину несколько омрачили опубликованные в пятницу официальные данные о количестве новых рабочих мест, противоречащие статистике ADP». В декабре в экономике США, за исключением сельского хозяйства, было создано 103 тыс. рабочих мест, в то время как консенсус-прогноз предполагал создание 150 тыс. мест. Тем не менее, в новую неделю рынки входят на оптимистической ноте.