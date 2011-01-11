Эксперты прогнозируют рост доходности ОВГЗ

На ближайших аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может произойти повышение доходности ценных бумаг вследствие необходимости погашения выпусков ОВГЗ проведенных ранее.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

В обзоре сообщается, что сегодня Министерство финансов проведет первый аукцион в текущем году. На аукционе будут предложены три выпуска ОВГЗ: два краткосрочных

выпуска (6-месячные, 9-месячные) и один среднесрочный выпуск (2-летние ОВГЗ).

Эксперты отмечают, что в декабре негосударственные инвесторы занимали выжидательную позицию по отношению к первичным размещениям ОВГЗ на фоне нежелания правительства повышать их доходность, при этом все облигации (2 млрд. грн.) были приобретены государственными банками.

«В текущем месяце Минфин может изменить свою стратегию вследствие предстоящих крупных погашений ОВГЗ (3,5 млрд. грн. в январе по сравнению с всего 0,3 млрд. грн. в декабре). Следовательно, Минфин, возможно, попытается повысить привлекательность первичного рынка для негосударственных инвесторов. Необходимость погашения предыдущих выпусков облигаций на сумму 1,1 млрд. грн. завтра потенциально может способствовать росту доходности ОВГЗ на сегодняшнем аукционе», - считают эксперты банка.

В тоже время, по их мнению, довольно неблагоприятная ситуация на рынке, скорее всего, приведет к тому, что объем размещения на аукционе будет небольшим, а правительство будет погашать предыдущие выпуски облигаций из своих собственных средств.