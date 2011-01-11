Кабмин может вернуться к выпуску ОВГЗ с доходностью, индексированной к инфляции – эксперты

Правительство Украины решило диверсифицировать предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2011 году,

начав предлагать долгосрочные облигации с досрочным погашением и амортизационными выплатами. При этом ОВГЗ с доходностью, индексированной к уровню инфляции, пока не включены в график размещения, однако правительство вернется к вопросу их выпуска.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками, экспертами «ИНГ Банк Украина».

В обзоре указывается, что 30 декабря 2010 года Министерство финансов опубликовало график размещения государственных облигаций в 2011 году. Согласно данному графику, как и в прошлом году, Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОВГЗ по вторникам, предлагая 2-3 краткосрочных выпуска и 1-2 среднесрочных выпуска на каждом аукционе. При этом правительство решило диверсифицировать предложение ОВГЗ и запланировало размещение государственных облигаций с досрочным погашением, а также амортизационных государственных облигаций. Минфин будет предлагать каждый из новых видов ОВГЗ на аукционе один раз в месяц.

Эксперты отмечают, что решение относительно предложения новых видов ОВГЗ не стало неожиданностью для рынка, поскольку в октябре 2010 года Минфин изучал возможность выпуска новых видов государственных облигаций. В соответствии с октябрьским проектом постановления, Минфин рассматривал возможность размещения ОВГЗ, индексированных к уровню инфляции, а также облигаций, доходность которых привязана к валютному курсу. Однако ни один из данных видов ОВГЗ не присутствует в графике размещения на текущий год.

«Мы полагаем, что основной причиной отказа от размещения данных ОВГЗ стала неспособность правительства определить соответствующие индикаторы, на которые следует ориентироваться. В то же время, данные облигации еще могут появиться в графике аукционов на 2011 год, поскольку правительство все еще рассматривает возможность размещения в ближайшее время по меньшей мере ОВГЗ, индексированных к уровню инфляции», – говорится в обзоре.

По мнению экспертов, диверсификация предлагаемых государственных облигаций, несомненно, позволит повысить привлекательность ОВГЗ для инвесторов. Однако гибкая политика установления доходности государственных облигаций будет играть решающую роль для способности правительства привлекать средства в объемах, предусмотренных бюджетом на 2011 год.