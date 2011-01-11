Индекс Украинской биржи сумел восстановить потери - эксперты

Индекс Украинской биржи находился в красной зоне в первой половине вчерашнего дня, но к закрытию сессии сумел восстановить потери.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в понедельник, 10 января, украинские фондовые рынки закрылись незначительным ростом. На Украинской бирже в центре внимания инвесторов оказались бумаги коксохимических заводов. Акции Ясиновского КХЗ взлетели на 10,79%, а котировки Авдеевского КХЗ подскочили на 5,94%.

По информации аналитиков, среди других голубых фишек лишь двум компаниям удалось закончить понедельник на позитивной территории. Существенно повысились котировки «Центрэнерго» (+2,92%) и незначительно подорожали бумаги «Укрнафты» (+0,26%).

В обзоре отмечается, что по акциям остальных ликвидных бумаг инвесторы фиксировали прибыль. Лидерами снижения стали Алчевский меткомбинат (-2,88%), Енакиевский метзавод (-2,42%) и «Захидэнерго» (ZAEN -2,05%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 10 января, повысился на 0,17% – до 1 012,87 пункта. Общий объем торгов составил 280 млн. 852 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,26% – до 2560,39 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 842 тыс. грн., из них на срочном рынке – 23 млн. 283 тыс. грн.