На международных площадках выросли бумаги украинских нефтегазовых компаний - эксперты

На международных фондовых площадках существенный рост вчера продемонстрировали бумаги украинских нефтегазовых компаний.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, 10 января лидерами стали Regal Petroleum (+4,26%) и Cadogan Petroleum (+2,38%). При этом динамика JKX Oil & Gas (+0,45%) была более умеренной. Котировки Ferrexpo (-1,67%) и «Mироновского хлебопродукта» (-0,89%) просели.

Как отмечают аналитики, на Варшавской бирже в понедельник существенно подорожали «Агротон» (+3,29%) и «Aстарта» (+3,13%). В то же время, по акциям «Кернела» (-1,13%) наблюдалась коррекция.