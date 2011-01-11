На международных площадках выросли бумаги украинских нефтегазовых компаний - эксперты
16:18, 11 января 2011Фондовый рынок
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На международных фондовых площадках существенный рост вчера продемонстрировали бумаги украинских нефтегазовых компаний.
Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.
По информации аналитиков, 10 января лидерами стали Regal Petroleum (+4,26%) и Cadogan Petroleum (+2,38%). При этом динамика JKX Oil & Gas (+0,45%) была более умеренной. Котировки Ferrexpo (-1,67%) и «Mироновского хлебопродукта» (-0,89%) просели.
Как отмечают аналитики, на Варшавской бирже в понедельник существенно подорожали «Агротон» (+3,29%) и «Aстарта» (+3,13%). В то же время, по акциям «Кернела» (-1,13%) наблюдалась коррекция.
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