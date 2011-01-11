Торговцы акциями перед началом сезона отчетности заняли выжидательные позиции - эксперт

Отсутствие макроэкономической статистики и начало сезона отчетности заставили торговцев акциями занять выжидательные позиции.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в понедельник, 10 января, на мировых фондовых рынках наблюдалась нисходящяя динамика. Европейский индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,9%, в то время как индекс DJIA утратил 0,3%, а S&P 500 потерял 0,1%. В целом на рынке не было важных событий, которые привели бы к росту фондовых индексов.

Как сообщил аналитик, в конце вчерашнего дня сезон отчетности уже традиционно открыла компания Alcoa, показав в четвертом квартале прибыль в размере 0,21 доллара на акцию, что оказалось выше ожидавшихся рынком 0,187 доллара.

Д.БЕЛОВ отметил, что евро в понедельник незначительно укрепился по отношению к доллару на фоне слухов о том, что Япония планирует купить более 20% облигаций, которые должны быть выпущены в этом месяце Европейским фондом финансовой стабильности — специальной организацией, которая была создана ЕС для предоставления кредитов странам еврозоны. Европейские акции снижались на фоне разговоров о том, что Германия и Франция оказывают давление на Португалию для того, чтобы последняя приняла финансовую помощь.