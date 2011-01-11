Спецкомиссия просит Кабмин защитить права государства на Иршанском и Вольногорском комбинатах

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации рекомендует Кабинету министров Украины защитить имущественные интересы государства на Иршанском горно-обогатительном и Вольногорском горно-металлургическом комбинатах и принять решение относительно дальнейшего использования целостных имущественных комплексов данных предприятий. Об этом говорится в решении Спецкомиссии, опубликованном в газете "Голос Украины" от 11 января 2011 г.

Спецкомиссия ВР также считает неудовлетворительной работу Министерства промышленной политики по эффективному использованию имущества Иршанского и Вольногорского комбинатов после завершения договоров их аренды.

Специальная контрольная комиссия также приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить соблюдение действующего законодательства в судебных производствах по возврату имущества, а также взысканию задолженности за фактическое использование имущества целостных имущественных комплексов Иршансокого ГОКа и Вольногорского ГМК.

Спецкомиссия ВР также решила поручить Фонду государственного имущества "до окончательного урегулирования спорных вопросов в судах принять меры по результативности исковой работы относительно имущества предприятий Иршанский горно-обогатительный и Вольногорскогий горно-металлургический комбинат, в том числе в части взыскания задолженности за фактическое использование имущества указанных предприятий".

Как отмечается в сообщении Спецкомиссии со ссылкой на информацию Фонда государственного имущества, долг ЗАО " Крымский Титан" (арендатора Иршанского и Вольногорского комбинатов) перед государственным бюджетом по состоянию на 29 сентября 2010 г. за использование имущественных комплексов комбинатов в общей сложности составляет 64 млн. 711 тыс. грн., пеня - 3 млн. 959 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО "Крымский Титан" было создано согласно Указу Президента от 7 июля 2007 г.

Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК были переданы ЗАО "Крымский Титан" в аренду сроком на пять лет в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство владеет 50% + 1 акция в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50% - 1 акция – OstChem Holding AG.