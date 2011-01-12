Понятие "уставный фонд" заменяется на "уставный капитал" - закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала" (о замене понятия "уставный фонд" понятием "уставный капитал").

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря 2010 года.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, заменив в них понятие "уставный фонд", понятием "уставный капитал".