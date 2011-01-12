Президент ветировал закон о выкупе акций миноритариев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (об усовершенствовании механизма деятельности акционерных обществ), которым предполагалось предоставить владельцам 95% акций акционерных обществ права требования выкупа акций миноритариев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Ветированным законом, принятым Верховной Радой 22 декабря 2010 года, предполагалось также уточнение полномочий Наблюдательного совета общества, деятельности исполнительных органов, уточнение порядка приобретения акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций.

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