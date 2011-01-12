Фондовый рынок Польши в среду продолжил рост
11:22, 12 января 2011Фондовый рынок
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Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 на открытии торгов в среду продолжил рост после полупроцентного минуса во вторник, 11 января.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки, которые открылись 0,08% плюсом, за первый час торгов достигли 0,8% роста.
К 10.01 местного времени индекс котировался на уровне 2 693,45 пунктов.
В начале торгов подорожали бумаги 8 компаний главного индекса против 10 подешевевших.
Как сообщал УНИАН, WIG20 вчера прервал серию минусовых сессий с 4 января, закончив день 0,49% плюсом.
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