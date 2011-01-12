Украинские фондовые площадки выросли на фоне внешнего позитива - эксперты

Украинские фондовые площадки во вторник, 11 января, закрылись ростом на фоне внешнего позитива.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 1,39%, оказавшись на уровне 2596,07 пункта, а индекс ПФТС – на 1,64% до 1029,47 пункта. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (19,1 млн. грн.), а лидерами роста стали предприятия энергетического сектора. Так, акции «Центрэнерго» выросли на 8,91%, «Донбассэнерго» - на 4,08%, «Захидэнерго» - на 2.59%, на фоне предстоящего роста цен на электроэнергию.

По информации аналитиков, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник закрылись преимущественно ростом ведущих индексов на фоне заявления министра финансов Японии о планах приобрести около 20% гособлигаций, выпускаемых Европейским фондом стабильности. Эта новость снизила опасения инвесторов касательно долгового кризиса еврозоны. На фоне этого торговая сессия в США и Европе закрылась в зеленой зоне. Кроме того, поддержку рынку оказали позитивные корпоративные отчетности Sears Holdings Corp и Lennar Corp.

Аналитики сообщают, что сегодня в первой половине дня будут опубликованы данные об объеме промышленного производства в зоне евро за ноябрь. Также по США выйдет следующая статистика: значение индекса цен на импорт за декабрь в 15:30 по киевскому времени, данные о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю в 17:30, а в 21:00 будет опубликована "Бежевая книга" и показатели баланса бюджета за декабрь.