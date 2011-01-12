ФГИ рассказал, что продаст Украина в этом году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал ориентировочный перечень предприятий, планируемых к продаже в 2011 г. Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества «Ведомости приватизации» от 12 января 2011 г.

В частности, в 2011 г. ФГИ снова планирует выставить на продажу 46% госпакет ОАО «Черкассыоблэнерго», 25% + 1 акция ОАО “Суміоблєнерго”, 94,47% ГАХК “Энергобуд», 50% + 1 акция АХК «Укрнафтопродукт», 74,62% ОАО «Росава», 26,31% ОАО “Астарта”, 51% ОАО «Антрацитшахтострой», 45,38% ОАО «Трест «Свердловскшахтстро», 51,04% ОАО «Краснодоншахтострой», 100% ОАО «Костянтиновский металлургический завод», 60,86% ОАО «Макеевский металлургический комбинат», 90,8% ОАО «Азовкабель», 100% «Киевский мотоциклетный завод», 36,54 % «Луганскнафтопродукт”, 91,595% ОАО “Акционерная компания “Свема”, 100% ОАО “Завод “Маяк”, 100% ОАО “Феодосийская судностроительная компания “Море”, 100% ОАО “Авиационная компания “Мегалайн”, 100% ОАО “Авиационное предприятие специального назначения “Меридіан”, 35,516% ОАО “Ровненская авиакомпания “Універсал-Авиа”, 25% ОАО “Черниговский завод радиоприборов “ЧеЗаРа” и пр.